Uzun koronavirüsün sebebi araştırmalar sonucu belli oldu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yapılan yeni bir araştırmadan şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Araştırmaya göre uzun koronavirüs yaşayan kişiler SARS-CoV-2 (Kovid-19'a yol açan virüs) dışında başka bir virüsle daha mücadele ediyor olabilir.Abone ol
Geçtiğimiz yıl ilk uzun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları teşhis edildiğinden bu yana birçoğunda görülen beyin sisi ve yorgunluk gibi belirtiler, kronik yorgunluk sendromu veya miyaljik ensefalomiyelit (CFS/ME) hastalıkları ile kıyaslanıyordu. Pathogens dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma bunun tesadüf olmadığını gösterdi.
ABD'deki 185 Kovid-19 hastası ile yapılan araştırma uzun koronavirüs geçirenlerin büyük bir kısmında Epstein-Barr virüsünün (EBV) reaktivasyonu (tekrar aktif hale gelmesi) belirledi. Bir başka araştırmada da CFS/ME hastalarının bir alt kümesinin EBV reaktivasyonu belirtileri gösterdiği tespit edilmişti. Şimdi uzun koronavirüs geçirenlerin büyük bir bölümünde (%73'ünde) de aynı durumun geçerli olduğu görüldü.
Grip benzeri belirtilere yol açabilir
EBV en yaygın viral enfeksiyonlardan biridir. Dünyadaki çoğu insan hayatının bir döneminde bu virüsler karşılaşır. Akut enfeksiyon aşamasından sonra da virüsün inaktif (aktif olmayan) bir versiyonu hayat boyu vücutta kalır. Fizyolojik ve psikolojik stres dönemlerinde EBV tekrar aktif hale gelebilir ve grip benzeri belirtilere yol açabilir. Küresel pandemi de birebir bu tanıma uyuyor.