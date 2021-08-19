Uzun koronavirüsün sebebi araştırmalar sonucu belli oldu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yapılan yeni bir araştırmadan şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Araştırmaya göre uzun koronavirüs yaşayan kişiler SARS-CoV-2 (Kovid-19'a yol açan virüs) dışında başka bir virüsle daha mücadele ediyor olabilir.

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Geçtiğimiz yıl ilk uzun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları teşhis edildiğinden bu yana birçoğunda görülen beyin sisi ve yorgunluk gibi belirtiler, kronik yorgunluk sendromu veya miyaljik ensefalomiyelit (CFS/ME) hastalıkları ile kıyaslanıyordu. Pathogens dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma bunun tesadüf olmadığını gösterdi.

ABD'deki 185 Kovid-19 hastası ile yapılan araştırma uzun koronavirüs geçirenlerin büyük bir kısmında Epstein-Barr virüsünün (EBV) reaktivasyonu (tekrar aktif hale gelmesi) belirledi. Bir başka araştırmada da CFS/ME hastalarının bir alt kümesinin EBV reaktivasyonu belirtileri gösterdiği tespit edilmişti. Şimdi uzun koronavirüs geçirenlerin büyük bir bölümünde (%73'ünde) de aynı durumun geçerli olduğu görüldü.