Trump ek bütçe ayırdı Ay'da bir ilk yaşanacak

NASA, Apollo 11'den 50 yıl sonra, yani 2024 yılına kadar Ay’a ilk kez bir kadın astronot göndermeyi planlıyor. Apollo 11'den 50 yıl sonra gerçekleşecek göreve, Ay tanrıçası olarak da bilinen Artemis'in adı verildi.

Apollo 11’in Ay yüzeyine inişinden 50 yıl sonra NASA, 5 yıl sonra gönderilecek olan kadın astronota bir de erkek meslektaşının eşlik etmesine karar verdi.

Görevin adı ise Antik Yunan tanrıçası 'Artemis' oldu. Artemis, Apollon’un ikiz kız kardeşi olarak biliniyor. Apollon ışık, ateş ve güneşle ilişkilendirilirken, Artemis Ay ile ilişkilendiriliyor.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, “Apollo’dan 50 yıl sonra Artemis programı Ay’a bir sonraki erkek astronotu ve ilk kadın astronotu taşıyacak” dedi. Bridenstine, Amerikalı astronotların 2024’e kadar Ay’a inişini gerçekleştirmek üzere çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Daha önce bir kadın yürümedi: NASA’nın iletişim sorumlusu Bettina Inclan ise, daha önce Ay’a giden 12 astronotun da erkek olduğunu hatırlatarak, “En son 1972’de son insan Ay’da yürüdü. Ay yüzeyinde daha önce hiçbir kadın yürümemişti” ifadelerini kullandı.

Trump bu iş için ek bütçe ayırdı

Yeni Ay görevinin duyurusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın NASA’ya ek 1.6 milyar dolarlık bütçe tanıdığını açıklamasının ardından geldi.

Trump, “Benim yönetimimde NASA’yı eski azametli konumuna getiriyoruz, Ay’a tekrar gideceğiz ve sonra da Mars’a” demişti.

NASA da Trump’ın 2024 yılına kadar Ay’ın güney kutbuna iniş yapılması konusunda meydan okumuştu. Trump 2017 yılında da Uzay Politikası Yönergesi'ni imzalayarak, ABD'li astronotları tekrar uzaya yollayacağını açıklamıştı.

NASA, bu misyonla Ay’a dair daha fazla bilgi keşfederek uydudaki ve uzaydaki stratejik varlığını pekiştirmeyi amaçlıyor.

Apollo 11 Apollo 11, 20 Temmuz 1969 günü Ay yüzeyine iniş yaptı. Bu, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu olarak biliniyor.

Daha önce de NASA tarihi açısından bir ilk sayılacak, tamamı kadınlardan oluşan astronot ekibiyle yapılacak uzay yürüyüşü ‘uzay giysilerinin bedenlerinde yaşanan sıkıntı' gerekçesiyle iptal edilmişti. Kadın astronotlardan sadece biri için giysi yapılırken uzay yürüyüşünde de kendisine bir erkek eşlik edecek.