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İstanbul'dan bağımsız aday Akman, İmamoğlu lehine resmen çekildi

İstanbul'dan bağımsız aday Akman, İmamoğlu lehine resmen çekildi

İstanbul'dan bağımsız aday Özge Akman CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekildiğine dair istifa dilekçesini İl Seçim Kurulu'na teslim etti.

Ekrem İmamoğlu lehine adaylığını geri çeken Emekçi Hareket Partisi (EHP) destekli bağımsız aday Özge Akman gerekçesini ise "Seçilmiş belediye başkanları yerine kayyım atamak, bu seçimde seçilenlerin mazbatasına KHK'lı oldukları gerekçesiyle el koymak ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenilemek arasında hiçbir fark yoktur" sözleriyle açıkladı.

İki aday daha açıklamıştı

Özge Akman'ın dışında, 10 bin 492 oy alan TKP'nin Adayı Zehra Güner Karaoğlu ve bin 520 oy alan Aysel Tekerek de İmamoğlu lehine adaylıktan çekilmişlerdi.

DSP'de aday göstermeyecek

Demokratik Sol Parti (DSP) 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday göstermeyecek. DSP, kararı açıklarken YSK'nın İstanbul kararına tepki göstermişti.

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