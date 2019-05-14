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Halk Bankası açılış saati kaç 2019 banka çalışma saatleri takvimi

Halk Bankası açılış saati kaç 2019 banka çalışma saatleri takvimi

Banka çalışma saatleri genelde saat 09.00-18.00 saatleri arasında çalışan vatandaşların en çok araştırdıkları konulardan biri. Çoğu bankanın açılış ve kapanış saati aynı olsa da farklılık gösteren bankalar da var. Peki Halk Bankası saat kaçta açılıyor, öğle tatili ne zaman, Halk Bankası saat kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri takvimi...

Banka işlemleri olan vatandaşlar hangi banka saat kaçta açılıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Haftaiçi çalışanlar banka işlemlerini yapabilmek için erken açılan ya da geç kapanan bankaları öğretmeye çalışıyor. Peki Garanti Bankası, Vakıfbank, Akbank, Türkiye Halk Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve HSBC bankası saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? 

Türkiye'de vatandaşlar genelde mesaiye sabah saat 09.00 civarında başlıyor. Akşam mesai ise 18.00'de bitiyor. Hal böyle olunca birçok çalışan banka işlemlerini halledemiyor ya da bunun için işyerinden izin almak zorunda kalıyor. 

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ – BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Genel olarak bakıldığı zaman bankacılık sektöründe çalışma saatleri sabah 8.30 ile 9 arasında başlayıp akşam 5 ile 5.30 arasında bitiyor. Hemen hemen hepsinde aynı olsa da bazı durumlarda farklılık göstermesinden dolayı sizler için aşağıda banka çalışma saatlerini listeledik…

* Halk Bankası Çalışma Saatleri

Türkiye Halk Bankası Açılış Saati: 09:00

Türkiye Halk Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Türkiye Halk Bankası Kapanış Saati: 17:00

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