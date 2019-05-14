Ramazan'da kaç şişe maden suyu içilmeli? İşte cevabı

Ramazan gibi uzun saatleri su içmeden geçirdiğimiz dönemlerde sıvı alımının önemi artıyor. Peki Ramazan'da kaç şişe maden suyu içilmeli? Diyetisyen Neslihan Aktape yanıtladı.

Sağlığa olan pek çok faydası nedeniyle su içmenin önemli olduğu her zaman söylenir, ancak bunu ne zaman ve nasıl yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Ramazan gibi uzun saatleri su içmeden geçirdiğimiz dönemlerde sıvı alımı iyice önem kazanıyor. Hele yaz aylarında...

Su gibi önemli içeceklerden biri de maden suları... Diyetisyenimiz Neslihan Aktepe, Ramazan’da kaç şişe maden suyu içmeli? sorusunu cevapla.tv izleyenleri için yanıtlıyor ve bakın neler anlatıyor:

Doğal maden suları dengeli mineral içerikleri ve bikarbonat sayesinde, mide dostudur ve sindirime yardımcıdır.

Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle kaybettiğiniz mineralleri, her gün 2-3 şişe doğal maden suyu içerek karşılayabilirsiniz.