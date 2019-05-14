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HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan kritik İstanbul açıklaması!

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan kritik İstanbul açıklaması!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "İstanbul seçimlerinde halkın iradesi YSK eliyle önce tecrit edildi, sonra kayyım atanarak gasp edildi" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında "Annelere uzanan o karanlık ellerin sahipleri bilmelidir ki ah aldınız" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

İmamoğlu'na sanatçı desteği

-İktidar aynı 28 Şubat gibi sanatçıları bir bir fişliyorlar. En iyi bildikleri şey onlar gibi konuşmayan, düşünmeyen muhalifleri fişleme. Bizler 31 Mart seçimlerinde çok iyi gördük; bölgede seçimler olağanüstü tecrit altında yapıldı. Halk iradesine tecrit uygulandı. İstanbul seçimlerinde de halkın iradesi YSK eliyle önce tecrit edildi, sonra kayyım atanarak gasp edildi.

O belediyeleri halka kapatmanıza izin vermeyeceğiz

-Halkımızın iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. O belediyeleri halka kapatmanıza izin vermeyeceğiz. Yerlerde sürüklenen annelerimizin hesabını da, el konulan belediyelerimizin hesabını da 23 Haziran'da sandıkta soracağız.

23 Haziran'da yapılacak seçim tam anlamıyla bir referandumdur. 

"HDP iradesi gasp edilen mazlumların yanındadır"

-İstanbul ve Türkiye halkları hukuku yok sayan YSK'daki o 7 adamdan daha büyüktür. HDP'nin durduğu yer nettir. Kimse HDP üzerinden bir tartışma yürütmesin. HDP iradesi gasp edilen mazlumların yanındadır. Beyaz tülbentli annelerin yanındadır. 

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