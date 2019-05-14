İftar ile sahur arasında kaç bardak su tüketilmelidir?

Hava sıcaklığının artmasıyla, vücutta sıvı kaybının daha fazla olduğunu belirten Diyetisyen Seda Demetgül, “İftar ile sahur arasında ortalama 8-10 bardak su tüketin” önerisinde bulundu.

Ramazan’da halsizlik, baş ağrısı gibi sorunların yeterli sıvı tüketilmediği zaman ortaya çıktığını belirten Demetgül, Özellikle nemli bölgelerde terleme ile su kayıpları fazla olabileceğinden oruçluyken ağır fiziksel aktivitelerde bulunmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Seda Demetgül, “Böyle durumlarda çok güneşli alanlar yerine daha serin ve gölge yerleri tercih etmeliyiz. Ayrıca vücuttan su atıcı özelliği bulunan çay ve kahve tüketiminin sınırlandırarak vücudumuzdan fazla sıvı atımını engelleyebiliriz” diye konuştu.

Oruç ne ile açılmalı?

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Demetgül sağlıklı bir oruç için şu önerilerde bulundu:





- İftar öğününü ikiye bölmeliyiz. İlk bölümde daha hafif ve midemiz için ağırlık hissettirmeyecek besinler, ikinci bölümde ise eğer tüketilecekse daha karbonhidratı yüksek veya enerjisi yüksek besinler yer almalıdır.



- Öncelikle orucumuzu 1 bardak su ile açmak uzun süreli susuzluk sonrası vücudumuz için rahatlatıcı olacaktır. Suyun yanında 2-3 adet hurma karbonhidrat ve posa içeriği ile vücudumuz için iyi bir enerji kaynağı olmaktadır.

- Daha sonra çorba ile besin tüketimi devam etmelidir. Çorbanın yanında ayran, yoğurt gibi proteinden zengin bir besin çorbanın kan şekerini hızlı yükseltmesinin engelleyecek ve daha çok tokluk oluşturmasının sağlayacaktır.

- Daha sonrasında 10-15 dakika bekleme süresi sağlamalıyız. Bu bekleme süresinde aslında vücudumuzda tokluk hormonunun salgılanmasıyla yavaş yavaş doygunluk hissedilir. Aslında bu bekleme süresiyle ikinci bölümde alınabilecek fazla enerjiden kaçınılmış olacaktır.

- İftarın ikinci bölümünde haşlama, buğulama, ızgara pişirme yöntemleriyle hazırlanmış çok yağlı olmayan etler veya sebze yemekleri ve salatalara yer verilebilir, protein içerikleri ve tokluk oluşturmalarıyla bilinen posadan zengin kuru baklagiller ayrıca tam tahıllı veya tam buğdaylı besinler bulunabilir.”

İftardan sonra tatlı tüketimi

Özellikle gün içerisinde kan şekerlerinin düşmesine bağlı olarak tatlı veya şeker içerikli besinlere yönelimin arttığını söyleyen Diyetisyen Demetgül, “Tatlılarımızı iftar sofralarına koymayalım, iftardan sonra sütlü veya meyveli bir tatlıyla bir ara öğün yapmamız daha kontrollü besin tüketimini sağlayacaktır. Hafif besinlerle geçirdiğimiz bir iftar yemeğinden sonra bir porsiyon meyve veya sütlü bir tatlı veya süt, yoğurt, ayran gibi besinlerle ara öğünler yapabiliriz.” diye konuştu.

Sahurda yumurta tokluk hissi verir

Genellikle çalışan bireylerin uyku düzenleri bozulduğu için sahura kalkmadan oruç tuttuğunu söyleyen Diyetisyen Seda Demetgül sözlerini şöyle tamamladı:



- Mutlaka sahur yapmalıyız. Sahur yapmayanlar çok daha erken acıkmaya başlamaktadırlar. Gün içerisinde kan şekerlerinin daha erken düşmesi, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı şikayetlerinin oluşması durumuna neden olabilmektedir. Daha sağlıklı bir oruç için mutlaka sahur yapmalıyız.

- Sağlıklı bir sahur da mutlaka bir adet yumurta tüketimi tokluk sağlamak için yararlı olacaktır. Çok yağlı olmayan bir peynir çeşidine yer verebiliriz bol yeşil sebzeler tüketmeliyiz posa içeriği ve vitamin mineral içeriği ile mide bağırsak sisteminin daha düzenli çalışması için faydalı olmaktadır.

- Sahurda 2-3 su bardağı su tüketimi muhakkak sağlanmalıdır. İftar yemeğinden 2 saat sonra hafif tempolu 30-45 dakika yürüyüşler yapmak daha sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmemiz için yardım olacaktır. Sağlıklı bir oruç için su tüketimine çok dikkat etmeliyiz, yeterli ve dengeli öğünler tüketmeliyiz, vücudumuzdan su kayıplarını en aza indirmeliyiz, az az sağlıklı besinlerden tüketmeliyiz ve mutlaka sahur yapmalıyız.