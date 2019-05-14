HABER /  SPOR

Ali Tandoğan'dan Erkan Zengin'e ağır sözler

Ali Tandoğan'dan Erkan Zengin'e ağır sözler

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Karagümrük futbolcusu Erkan Zengin için 'Karakteri bozulmuş, yazıklar olsun' dedi.

TFF 2. Lig Play-off çeyrek final rövanş maçında Fatih Karagümrük, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, tur atladı. 

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Karagümrük futbolcusu Erkan Zengin'le ilgili şok açıklamalar yaptı. Ali Tandoğan maç sonrası sosyal medya hesabından Erkan Zengin için ağır sözler içeren bir paylaşımda bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan "Her şey çok güzel olacak pankartı yasak' iddialarına cevap
Süleyman Soylu'dan "Her şey çok güzel olacak pankartı yasak' iddialarına cevap
Beşiktaş'ta yolcular belli oluyor
Beşiktaş'ta yolcular belli oluyor
İstifa etti denilen AK Partili Mustafa Yeneroğlu konuştu! Hande Fırat detayı ilginç
İstifa etti denilen AK Partili Mustafa Yeneroğlu konuştu! Hande Fırat detayı ilginç
Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit
Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit
Berat Albayrak'tan sanayi üretim verileri sonrası ekonomi değerlendirmesi
Berat Albayrak'tan sanayi üretim verileri sonrası ekonomi değerlendirmesi
Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Türk takımı yer almayacak
Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Türk takımı yer almayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Mantar zehirlenmelerine dikkat!
Mantar zehirlenmelerine dikkat!
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
e bordro mayıs 2019 maaş sorgulama e devlet girişi nasıl yapılır?
e bordro mayıs 2019 maaş sorgulama e devlet girişi nasıl yapılır?
Eczacılık Günü nedir önemi kısa 14 Mayıs Eczacılık günü kutlama mesajları
Eczacılık Günü nedir önemi kısa 14 Mayıs Eczacılık günü kutlama mesajları
İznik sahilinden gelen kötü kokunun sebebi bulundu
İznik sahilinden gelen kötü kokunun sebebi bulundu
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı Diyanet cevabı
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı Diyanet cevabı
WhatsApp'tan casus yazılım uyarısı!
WhatsApp'tan casus yazılım uyarısı!
Erkenci Kuş 42. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 42. bölüm fragmanı
Yorumlar