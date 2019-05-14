Ali Tandoğan'dan Erkan Zengin'e ağır sözler

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Karagümrük futbolcusu Erkan Zengin için 'Karakteri bozulmuş, yazıklar olsun' dedi.

TFF 2. Lig Play-off çeyrek final rövanş maçında Fatih Karagümrük, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, tur atladı.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Karagümrük futbolcusu Erkan Zengin'le ilgili şok açıklamalar yaptı. Ali Tandoğan maç sonrası sosyal medya hesabından Erkan Zengin için ağır sözler içeren bir paylaşımda bulundu.