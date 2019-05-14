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İstifa etti denilen AK Partili Mustafa Yeneroğlu konuştu! Hande Fırat detayı ilginç

İstifa etti denilen AK Partili Mustafa Yeneroğlu konuştu! Hande Fırat detayı ilginç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası istifasını verdiği öne sürülen AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "İstifa ettiğim haberi doğru değil" diyerek durumu açıkladı. Yeneroğlu'nun twitindeki Hande Fırat kısmı dikkat çekiciydi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "YSK'nın kararını eleştiren istifa etsin" çağrısında sonra Mustafa Yeneroğlu'nun istifasını verdiğini iddia etmişti. 

Mustafa Yeneroğlu 'istifayı' yalanladı ve işin aslını anlattı. Twitter hesabından açıklama yapmayı tercih eden Yeneroğlu, Hande Fırat'a yönelik mesajını da buna ekledi. Hande Fırat'ın kendisiyle yaptığı görüşmedeki off the record (yazılmaması kaydıyla) bilgileri paylaştığını belirten Yeneroğlu, 'Hande hanım maalesef off the record bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden, hatalı bir biçimde düşük cümlelerle vermiş' dedi. 

Mustafa Yeneroğlu'nun twitterdaki paylaşımı şöyle

Twitin devamında ise şunlar yazıyordu:

Hande Fırat ne yazdı?
Demirören Grubu Ankara temsilcisi Hande Fırat bugün Hürriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısında şu iddialarda bulundu:

(...) Edindiğim bilgilere göre Cumhurbaşkanı benzer eleştirileri o toplantıda da dile getirdi, hatta “Arkamdan iş çevirenler var” diyerek bazı parti yöneticilerinin aleyhinde çalıştığını söyledi. İşte bu toplantıdan sonra Mustafa Yeneroğlu partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini içeren yazıyı Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e verdi. Yeneroğlu dilekçeyi verirken “Sayın Cumhurbaşkanı benimle görüşmek istemeyebilir. İstediği zaman bu dilekçeyi işleme koyabilir. İsterse milletvekilliğinden de istifa ederim” dedi.

Kaynaklarımdan bu gelişmeleri öğrendikten sonra Mustafa Yeneroğlu’nu aradım. Kelimesine dokunmadan bana söylediklerini aktarıyorum. Sözlerine “Keyfim yerinde değil, hiçbir siyasi hesap içinde değilim” diyerek başlayan Yeneroğlu, “Ben bugüne kadar eleştiri ve endişelerimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hep paylaştım. Ancak toplum gün geçtikçe kutuplaşıyor. Benim gibi düşünmeyen, yaşamayan, bakmayan insanların da huzurlu olmasını istiyorum çünkü onların huzuru da benim huzurum. Ben kimse ile beraber hareket etmiyorum. Çocuklarımızın yüzüne bakabilmek istiyorum” dedi. Sohbetimiz boyunca yurtiçinde ve yurtdışında yaptığı görüşmelerden hareketle, sadece ülkesinin iyiliği için eleştirilerde bulunduğunun, hiçbir eski siyasetçi ile bağı olmadığının, hiçbir siyasi hesap içinde bulunmadığının altını çizdi.

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