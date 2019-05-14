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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü harekatı

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü harekatı

Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmayı düşünürken listede Leicester City’de forma giyen Çağlar Söyüncü var.

Tarihin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de değişim ligin bitmesiyle birlikte başlıyor. Devre arasında kadrosuna Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz’i katarak savunmasını güçlendiren Sarı-Lacivertliler, yaz transfer döneminde de yerli oyuncu konusunda ısrarcı.

Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Martin Srktel ve Roman Neustadter ile mukavele yenilemeyecek olan yönetim, bu iki ismin boşluğunu tek bir futbolcu ile dolduracak. O isim ise; Çağlar Söyüncü.

Forma şansı bulamadı
Geçtiğimiz sezon Frankfurt’tan 21 milyon 100 bin euroya İngiliz ekibi Leicester City’ye transfer olan milli yıldız, Ada’da istediği forma şansını bulamadı.

Kiralama formülü
Güneş'te yer alan habere göre; Premier Lig ekibiyle bu sezon sadece 8 maça çıkan ve 551 dakika sahada kalan Çağlar için harekete geçen Sarı-Lacivertliler, 22 yaşındaki yıldız kiralamak istiyor. Sportif Direktör Damien Comolli’nin bu hafta içinde İngiltere’ye gideceği ve Leicester yönetimiyle masaya oturacağı bildirildi.

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