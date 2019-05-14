Fok ile bakıcısının dostluğu

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin konuklarından Güney Afrika kürklü foku "Paples" ile bakıcısı arasında bir yılda oluşan dostluk bağı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Almanya’nın Frankfurt kentinden 2 yıl önce getirilen fok, bakıcısıyla arasındaki ilişkinin duyulmasıyla kısa sürede en fazla ziyaret edilen hayvanlar arasında yerini aldı. Bursa’nın Soğanlı Mahallesi’nde 1998 yılında kurulan ve 129 türden bin 455 hayvanın barındığı Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kendisine ayrılan 400 metrekare havuz ve 200 metrekare karasal alanda hayatını sürdüren "Paples", özellikle beslenme saatlerinde yaptığı ilginç sevinç gösterileriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ziyaretçiler, geldiği ilk günden beri "Paples"in, bakıcılığını yapan Ali Aydın, ile aralarındaki bağ karşısında da şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

2 yıldır Zoopark’ta görev yaptığını belirten Ali Aydın, "Bir yıldır bahçedeki fok ve penguenlerin bakımıyla ilgileniyorum. Daha önce yırtıcı hayvanlara bakıyordum. Onlarla bu kadar yakın olmamıştım. Paples ile ilgilenmek çok daha farklı. Bir kere bana çok yakın ve çok akıllı. Her yapılan hareketi öğrenebilen bir hayvan. Çoğu şeyi hafızasında tutabiliyor" dedi.

Aydın, Paples’in Bursa’ya gelmeden önce bakımıyla ilgili eğitim aldığını belirterek, "İlk geldiğinde o da ben de ufak bir yabancılık çektik. Çok kısa sürede birbirimize alıştık. Paples 13 yaşında. Çok hareketli bir fokumuz. Balığı çok seviyor. En çok yediği şey balık. Sardalya çok seviyor ama hamsi de tüketiyor. Beslemelerini elle yapıyoruz. Birebir temasla yapıyoruz. Önüne döküp de yemesi gibi değil, tek tek elimizle ağzına vererek besliyoruz. Gündüz iki akşam da bir olmak üzere günde 3 öğün besleniyor" diye konuştu.

Hayvanat bahçesinde bulunan Afrika Penguenleriyle de çok iyi arkadaşlık kurduğunu belirten Aydın, "Penguenlerde acıktığı zaman hemen koşarak yanıma geliyorlar, onları elleriyle balık vererek besliyorum. Herkes penguenlerin soğuk memleketlerde yaşadığını zannediyor ama bunlar Afrika pengueni. Sıcakta da yaşayabiliyor" diye konuştu.