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e bordro sorgulama e devlet girişi 2019 Mayıs maaş sorgulama

e bordro sorgulama e devlet girişi 2019 Mayıs maaş sorgulama

e bordro maaş sorgulama işlemleri e devlet uygulaması üzerinden yapılıyor. Binlerce memur online olarak Mayıs 2019 maaş sorgulamasını TC numarası ile yapabiliyor. Peki e-Devlet maaş bordro sorgulama nasıl yapılır?

 e bordro maaş sorgulama işlemleri e devlet üzerinden online olarak yapılıyor. Binlerce memur ayın 15'inde mayıs ayı maaşları alacak. Peki e devlet üzerinden e bordro maaş sorgulaması nasıl yapılacak? e bordro sorgulama işlemini sadece 657'li memurlar yapabilecek. 4/c, sözleşmeli ya da özel sektörlerde çalışanlar e devlet üzerinden e borsro sorgulama işlemi yapamayacak. 

E DEVLET MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR: E Devlet sistemi içerisinde yer alan e bordro uygulaması sayesinde maaş bordroları internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Ancak bu hizmetten sadece devlet memurları yararlanabilmektedir. Özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz. E bordro maaş sorgulama ile ilgili yapılması gerekenler şu şekildedir:

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan “Sisteme Giriş Yap” butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

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