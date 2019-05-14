İstanbul için kesin karar... YSK'da kritik saatler

YSK, İstanbul seçiminin iptal ve yenilenmesi kararının gerekçesi ile birlikte seçimin iptal edildiği yerler dışındaki illerle ilgili kesin sonuçları açıklaması bekleniyor.

YSK, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı İstanbul seçimlerinin iptal ve yenilenmesi kararı ile birlikte 23 Haziran'da yapılmasına karar verilmişti.

CHP ve İYİ Parti'nin "Tam kanunsuzluk" başvurusu

YSK'nın bu kararı üzerine bu kez de CHP ve İYİ Parti, İstanbul'da sadece Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin değil tüm ilçe seçim sonuçlarının iptali istemiyle "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK'ye başvurdu.

YSK dün, bu başvuruları oy birliğiyle reddetti.

"Üç ilçede ve iki beldede yeniden seçim kararı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal kararının yanı sıra YSK, üç ilçe ve iki beldede seçimin yenilenmesi kararı aldı. Kısıtlı seçmenin oy kullanması ve bu sayının sonuca etkili olması nedeniyle üç ilçede ve iki beldede yeniden seçim kararı aldı.

Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacak. En son dün Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde de seçimin yeniden yapılması kararı alındı.

İstanbul takvimi hazır

İstanbul'da yenilenecek seçim işleri, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından yürütülecek.

Süreçte, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal, 9 Mayıs'ta emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığına sundu. Hakim Gürdal'ın emeklilik dilekçesini vermesinin ardından yerine İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirildi.

Seçim takvimine göre, yenilenecek İstanbul seçiminin başlangıç tarihi 11 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

Gerekçeli karar ve kesin seçim sonuçlar

Kurulun bundan sonra, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali" yönünde oy kullanan 7 üyenin iptal kararının gerekçeleri ile Başkan Sadi Güven'in de arasında bulunduğu çoğunluk görüşüne katılmayan 4 üyenin karşı oylarını yazmalarının ardından gerekçeli kararın açıklanması bekleniyor.