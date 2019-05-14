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Berat Albayrak'tan sanayi üretim verileri sonrası ekonomi değerlendirmesi

Berat Albayrak'tan sanayi üretim verileri sonrası ekonomi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mart ayı sanayi verilerinin açıklamasının ardından, ''Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız. dedi.

Bakan Albayrak, TÜİK'in Mart ayı sanayi üretim verilerini kamuoyuna bildirmesi ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekonomiye ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.

İşte Albayrak'ın o paylaşım;

TÜİK'in Mart ayı sanayi üretimi endeksi verileri

Sanayi üretimi Mart'ta aylık 2.1 arttı yıllık yüzde 2.2 azaldı. Sanayi üretimi Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükselmişti.

Takvim etkisi

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 geriledi.

Mevsim ve takvim etkisi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Mart'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 2.1 artış kaydetti.

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