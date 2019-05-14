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Hulusi Akar'dan İdlib diplomasisi! Rus mevkidaşı ile görüştü

Hulusi Akar'dan İdlib diplomasisi! Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile İdlib'deki son gelişmeleri görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı. 

Soçi'de imzalanan mutabakat  

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

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