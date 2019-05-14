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Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar'a büyük şok! İşten çıkarıldı

Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar'a büyük şok! İşten çıkarıldı

31 Mart Yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul adayı olan Necdet Gökçınar büyük şok yaşadı. Gökçınar'ın oğlu Borsa İstanbul'daki işinden çıkarıldı.

Partiden yapılan açıklamada bu tip uygulamaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. Necdet Gökçınar İstanbul'da 100 bin oyla üçüncü sırada yer alan aday olmuştu.

İptal edilen İstanbul yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın ardından üçüncü olarak sandıktan çıkan Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar’ın oğlu askerden döndüğü gün işten çıkarıldı.

Çeşitli kurumlarda mobbing uygulanıyor

Saadet Partisi İstanbul Basın Müşaviri Selim Akduman tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, son zamanlarda Saadet Partisi üyelerine yönelik olarak çeşitli kurumlarda mobbing uygulamaları ve işten çıkarmalar yapıldığı belirtildi.

Alınan bu kararın siyasi olduğu aşikardır

Aralıksız devam eden buna benzer uygulamaların son örneğinin Gökçınar’ın oğluna yönelik olduğu belirtilen açıklamada, “Son olarak Saadet Partisi İBB adayı Necdet Gökçınar’ın Borsa İstanbul’da uzman yardımcısı olarak çalışan oğlunun işine askerlik görevinden döndüğü 24 Nisan 2019 tarihi itibariyle son verilmiştir. Alınan bu kararın siyasi olduğu aşikardır. Bu ve buna benzer kararların hiçbiri Saadet Partilileri inandıkları yoldan geri çeviremeyecektir” denildi.

Performans değerlendirmesi olumluydu

Yaklaşık 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışan Gökçınar’ın oğlu, yılbaşı performans değerlendirmesinde müdürlerinden ve yöneticilerinden olumlu not almıştı. Buna rağmen işten çıkarma yazısının henüz askerde olduğu sırada yazılıp tebliğ edilmek istendiği ancak kurum içinde çalışanların müdahalesi ile asker dönüşünde tebliğ edildiği öğrenildi. 

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