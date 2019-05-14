Süleyman Soylu'dan "Her şey çok güzel olacak pankartı yasak' iddialarına cevap

"Her şey çok güzel olacak" pankartına yasak iddialarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "İnisiyatif valilikte ancak yasak söz konusu değil" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her şey çok güzel olacak" pankartına yasak iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Soylu, "İnisiyatif valilikte ancak yasak söz konusu değil" dedi.
Ne olmuştu?
İstanbul Kadıköy’de Soma faciasını anmak için toplananlar, ‘her şey çok güzel olacak’ pankartı nedeniyle polis tarafından engellenmeye çalışıldıklarını ve pankartın valilik kararıyla yasaklandığı iddia etmişti.