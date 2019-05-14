HABER /  GÜNCEL

Amazon'dan ilginç teklif! İstifa eden çalışana 10 bin dolar

Amazon'dan ilginç teklif! İstifa eden çalışana 10 bin dolar

ABD'li internet satış devi Amazon ilginç bir uygulama başlattı. Amazon işi bırakıp kendi dağıtım ağını kurmak isteyen çalışanlarına 10 bin dolar ve 3 aylık maaşlarını ödeme teklifinde bulundu.

Amazon, daha önce de artan müşteri talebini karşılamak ve teslimat ağını genişletmek için yeni girişimciler aradığını açıklamıştı.

Şirket bu sefer de, kendi çalışanlarına 'kendi dağıtım ağlarını' kurma teklifinde bulundu. Amazon'un bu teklifine ise çok sayıda çalışanın ilgi gösterdiği öğrenildi. Söz konusu girişim için yeterli sermayesi bulunmayan çalışanlara, Amazon tarafından 10 bin dolar ve 3 aylık maaşları verilecek.

Geçiş konusunda zorlananlar bulunduğunu öğrendik

Amazon Küresel Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok sayıda çalışanımız da dahil olmak üzere, Dağıtım Servisi Ortaklığı programımıza onbinlerce kişi ilgi gösterdi. Çalışanlarımız arasından da programa dahil olmak isteyen ancak geçiş konusunda zorlananlar bulunduğunu öğrendik" dedi.

Teslimat ağını genişletiyor

Teslimat işlemlerinde şu anda Birleşik Devletler Posta Hizmetleri (USPS) ile özel kargo şirketleri olan FedEx ve UPS'i kullanan Amazon, bu hamle ile teslimat olanaklarını çeşitlendirmeyi ve teslimat ağını genişleterek daha çok müşteriyle daha hızlı şekilde hizmet sağlayabilmeyi hedefliyor.

Dağıtım ağı genişletilecek

Amazon tarafından yapılan açıklamada, dağıtım ortaklığı programının başlamasından bu yana 200 ayrı kişiyle dağıtım anlaşması imzalandığı belirtildi. Öte yandan, dağıtımlar için çok sayıda yerel dağıtıcı ile de anlaşmalar imzalandığı belirtildi.Amazon'un teklifi kabul eden çalışanlarla birlikte bu yıl yüzlerce teslimat anlaşmasına imza atması bekleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
abd
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlık'tan LPG'li araç sahiplerine güzel haber Kapalı otopark yasağı kalkıyor
Bakanlık'tan LPG'li araç sahiplerine güzel haber Kapalı otopark yasağı kalkıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden sanığın ifadesi pes dedirtti!
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden sanığın ifadesi pes dedirtti!
Ali Tandoğan'dan Erkan Zengin'e ağır sözler
Ali Tandoğan'dan Erkan Zengin'e ağır sözler
Süleyman Soylu'dan "Her şey çok güzel olacak pankartı yasak' iddialarına cevap
Süleyman Soylu'dan "Her şey çok güzel olacak pankartı yasak' iddialarına cevap
Beşiktaş'ta yolcular belli oluyor
Beşiktaş'ta yolcular belli oluyor
İstifa etti denilen AK Partili Mustafa Yeneroğlu konuştu! Hande Fırat detayı ilginç
İstifa etti denilen AK Partili Mustafa Yeneroğlu konuştu! Hande Fırat detayı ilginç
ÖNCEKİ HABERLER
‘Ağlayan Gelin’ meraklılarını bekliyor
‘Ağlayan Gelin’ meraklılarını bekliyor
e bordro mayıs 2019 maaş sorgulama e devlet girişi nasıl yapılır?
e bordro mayıs 2019 maaş sorgulama e devlet girişi nasıl yapılır?
Oyuncu Yeşim Gül sevgilisi kimdir Serdar Peçen neden öldü?
Oyuncu Yeşim Gül sevgilisi kimdir Serdar Peçen neden öldü?
Mantar zehirlenmelerine dikkat!
Mantar zehirlenmelerine dikkat!
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Arka Sokaklar 518. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 518. bölüm fragmanı
Eczacılık Günü nedir önemi kısa 14 Mayıs Eczacılık günü kutlama mesajları
Eczacılık Günü nedir önemi kısa 14 Mayıs Eczacılık günü kutlama mesajları
Karlar eriyince 9 erkek cesedi ortaya çıktı
Karlar eriyince 9 erkek cesedi ortaya çıktı
Yorumlar