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Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden sanığın ifadesi pes dedirtti!

Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden sanığın ifadesi pes dedirtti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Eskişehir'de şehit cenazesine katıldığı için hakaret eden sanık 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Sanığın ifadesi pes dedirtti.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Bahtiyar A. (60) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasında, pişman olduğunu belirten sanık Bahtiyar A, "Akıllı telefonlar yüzünden oldu. Ben aslında öyle demek istemedim. 'Bunları def etmek lazım' yazacaktım, klavye 'linç etmek' diye çevirmiş. Klavye hatası. Ahirette cezamı almak isterim. Burada ceza almak istemiyorum. Adliyeye düştüğüm için çok üzgünüm. Zaten bu olay sonrası sosyal medya hesabımı kapattım." dedi.

Hapis cezası para cezasına çevrildi

CHP Genel Merkezi ve Eskişehir İl Başkanlığı adına davaya müdahil olan Avukat Kemal Sayılır ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Akılı klavyelerin, eş anlamlı kelimeleri tamamlamadığını savunan Sayılır, "Hepimiz bu tip telefonlar kullanıyoruz. Kaldı ki 'linç etmek' kelimesiyle 'def etmek' kelimesi arasında anlam birliği yoktur." ifadelerini kullandı. Sanığı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek ve aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum eden hakim, bu kararı 9 bin lira adli para cezasına çevirdi.

Neler yaşanmıştı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen yıl ekim ayında Batman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, Eskişehir'de yapılan cenaze törenine katılmıştı. Tören sonrası Bahtiyar A. hem kendisine ait sosyal medya hesabından hem de bir yerel gazetenin internet sitesinde konuyla ilgili yaptığı haberin yorum bölümüne hakaret içerikli ifadeler yazmıştı. Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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