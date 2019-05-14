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‘Ağlayan Gelin’ meraklılarını bekliyor

‘Ağlayan Gelin’ meraklılarını bekliyor

Türkiye'de nadir yetişen ve 'Ağlayan Gelin' olarak adlandırılan ters laleleri görmek için meraklıları binler rakımlık bölgelere tırmanıyorlar.

Adıyaman’da doğa sever bir grup her yıl olduğu gibi bu yılda Çelikhan İlçesine bağlı Aksu Köyü’nün dağlık bölgelerine tırmandı. Ters laleleri görmek ve görüntülemek için Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Çil ve beraberindeki kişiler yaklaşık bin 500 rakımla dağa tırmanarak ters laleleri inceleyerek görüntüleri.

Dünya’da Türkiye ve Hollanda yaygın olarak yetişen ters lalelerin bazı türleri sadece Türkiye’de yetişiyor. Endemik tür olan ters laleler Adıyaman’ın Gerger, Çelikhan ve Sincik İlçesinde rakımı yüksek dağlık bölgelerinde yetişiyor. Bahar ayıyla birlikte kendini gösteren ters laleler ülkemizde ise Hakkari, Van, Malatya, Kahramanmaraş, Muş gibi Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde yetişiyor.

Uzunluğu 90 santimetreye kadar ulaşabilen ters laleler içerisinde en çok bilineni Adıyaman Lalesi olarak bilinen ters lalelere yurt dışından talep olunca kaçak sökümler yapıldığı için tahribata uğramış. Doğadaki yayılış alanları, aşırı ve bilinçsiz toplama, aşırı otlatma, yapılaşma gibi nedenlerden dolayı büyük bir tahribata uğramakta ve doğada yok olma riski taşıyor.

Uzmanlar, bu bitki türlerinin süs bitkisi olmasının yanında içerdikleri alkoloidler sayesinde ilaç sanayinde de kullanıldığı belirtiliyor.

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