Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu Diyanet ne diyor?

Ramazan'ın başlaması ile birlikte binlerce vatandaş sorularının cevabı için Diyanet başvurdu. Merak edilen konulardan biri de oruç tutmak için niyet eden bir kadın gün içinde adet olursa orucu bozulur mu? İşte diyanet cevabı...

Ramazan ayında oruçluyken adet olan bir kadının orucu bozulur mu sorusu merak konusu oldu. Diyanet'e göre oruç olan bir kadın gün içinde adet/hayız olursa orucunu bozar ve o günlerin kazasını ilerleyen günlerde yapabilir. Bunun için 61 gün kefaret orucu tutmasına gerek yoktur.

İşte, Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştirecek olan kadınların merak ettiği Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması...

ORUÇLUYKEN ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Vatandaşlar Ramazan ayı ile ilgili kafalarına takılan noktaları araştırmaya başladı. Bunlardan bazıları da 'Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?' sorusu oldu. Öte yandan, 'Regl iken oruç tutulur mu?' sorusu da merak edilen bir diğer konu. İşte, cevabı merakla araştırılan bu sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği yanıtı...

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder. İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.