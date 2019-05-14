İngilizlerin konuştuğu hakem Mike Dean'in olay görüntüleri

İngiltere Premier Ligi hakemlerinden Mike Dean, Tranmere Rovers'ın Lig 2 play-off finaline çıkış maçını, adeta tribün lideri gibi seyretti.

İngiltere Premier Lig’de izlemeye alışık olduğumuz hakem Mike Dean, İngiltere 2. Lig’in son haftasında play-offlara katılma hakkı kazanan Tranmere Rovers’ın kutlamalarında görüntülendi.

İngiliz hakem Mike Dean, Tranmere Rovers - Forest Green Rovers maçını ev sahibi ekibin tribününde izledi ve maç sonunda gelen tur için büyük sevinç yaşadı. Tribün lideri gibi sevinen İngiliz hakem, sosyal medyada gündem oldu.

'Türkiye'de olsa hakemlik kariyeri bitmişti'

Bazı kullanıcılar Mike Dean için 'Türkiye'de olsa hakemlik kariyeri bitmişti' şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise İngiliz hakemin tavrını eleştirdi.