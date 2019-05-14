HABER /  SPOR

İngilizlerin konuştuğu hakem Mike Dean'in olay görüntüleri

İngiltere Premier Ligi hakemlerinden Mike Dean, Tranmere Rovers'ın Lig 2 play-off finaline çıkış maçını, adeta tribün lideri gibi seyretti.

İngiltere Premier Lig’de izlemeye alışık olduğumuz hakem Mike Dean, İngiltere 2. Lig’in son haftasında play-offlara katılma hakkı kazanan Tranmere Rovers’ın kutlamalarında görüntülendi.

İngiliz hakem Mike Dean, Tranmere Rovers - Forest Green Rovers maçını ev sahibi ekibin tribününde izledi ve maç sonunda gelen tur için büyük sevinç yaşadı. Tribün lideri gibi sevinen İngiliz hakem, sosyal medyada gündem oldu.

'Türkiye'de olsa hakemlik kariyeri bitmişti'
Bazı kullanıcılar Mike Dean için 'Türkiye'de olsa hakemlik kariyeri bitmişti' şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise İngiliz hakemin tavrını eleştirdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Amazon'dan ilginç teklif! İstifa eden çalışana 10 bin dolar
Amazon'dan ilginç teklif! İstifa eden çalışana 10 bin dolar
Bakanlık'tan LPG'li araç sahiplerine güzel haber Kapalı otopark yasağı kalkıyor
Bakanlık'tan LPG'li araç sahiplerine güzel haber Kapalı otopark yasağı kalkıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden sanığın ifadesi pes dedirtti!
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden sanığın ifadesi pes dedirtti!
Ali Tandoğan'dan Erkan Zengin'e ağır sözler
Ali Tandoğan'dan Erkan Zengin'e ağır sözler
Süleyman Soylu'dan "Her şey çok güzel olacak pankartı yasak' iddialarına cevap
Süleyman Soylu'dan "Her şey çok güzel olacak pankartı yasak' iddialarına cevap
Beşiktaş'ta yolcular belli oluyor
Beşiktaş'ta yolcular belli oluyor
ÖNCEKİ HABERLER
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Ramazanda karpuz tüketin
Ramazanda karpuz tüketin
WhatsApp'tan casus yazılım uyarısı!
WhatsApp'tan casus yazılım uyarısı!
‘Ağlayan Gelin’ meraklılarını bekliyor
‘Ağlayan Gelin’ meraklılarını bekliyor
e bordro mayıs 2019 maaş sorgulama e devlet girişi nasıl yapılır?
e bordro mayıs 2019 maaş sorgulama e devlet girişi nasıl yapılır?
Oyuncu Yeşim Gül sevgilisi kimdir Serdar Peçen neden öldü?
Oyuncu Yeşim Gül sevgilisi kimdir Serdar Peçen neden öldü?
Mantar zehirlenmelerine dikkat!
Mantar zehirlenmelerine dikkat!
Avlu 42. bölüm 2. fragmanı
Avlu 42. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar 1 yorum