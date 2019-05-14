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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla dava açılan davada CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı verdi.

Aydın'da, haklarında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla dava açılan aralarında FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mazeret bildiren Özlem Çerçioğlu duruşmaya katılmadı.

Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen ve firari olarak aranan ancak geçtiğimiz ay Ankara'da yakalanan sanık Karaaslan ilk kez mahkemedeki yerini aldı. Sanık Karaarslan, avukatı mazeret bildirdiği için savunmasını bir sonraki duruşmada yapmak istediğini söyledi.

Zorla getirilme kararı

Duruşma savcısı da Özlem Çerçioğlu'nun tüm duruşmalara sağlık raporu mazeretiyle katılmadığını, mahkemeye gelmekten kaçındığını bu nedenle bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verilmesini istedi.

Çerçioğlu'nun avukatı ise daha önce dosyanın tefrik edilmesi yönünde dilekçe verdiklerini hatırlatarak, kaçma durumu olmayan müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme kararı

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Karaarslan'ın savunmasını bir sonraki duruşmada SEGBİS ile yapmasına Çerçioğlu'nun ise zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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