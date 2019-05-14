Binali Yıldırım iftar davetine böyle yanıt verdi! İftara sizdeyim konum atın

AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım dünkü müjdeler için teşekkür edip kendisini iftara çağıran öğrencileri kırmadı.

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, kendisini iftara çağıran gençlere "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın" yanıtını verdi.

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, dün kişisel Twitter hesabında vaatlerini paylaştı.

Bunun üzerine Ensar Dikgöz isimli genç, Yıldırım'a "Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, bir gün bize iftara bekleriz" çağrısında bulundu. Söz konusu mesaja yanıt veren Yıldırım da, "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın" ifadesini kullandı.