HABER /  POLİTİKA

Müjdat Gezen'den İstanbul çıkışı! İmamoğlu kazanamazsa sorusuna çarpıcı yanıt

Müjdat Gezen'den İstanbul çıkışı! İmamoğlu kazanamazsa sorusuna çarpıcı yanıt

YSK'nın İstanbul seçiminin yenilenmesi kararını değerlendiren oyuncu Müjdat Gezen, "İmamoğlu bu defa 500 bin oy farkla gelecek. Onlar bence gidici" açıklaması yaptı.

Gezen, "Dünyada yapılan hiçbir haksızlık, dünyadan sonra değil burada soruluyor hesabı" ifadelerini kullandı.

'Her şey çok güzel olacak' diye imza attılar

Öte yandan İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili olarak iktidarın tutumuna da tepki gösteren Gezen, "Türkiye'de sanatçıların kiminin sanatını icra edebildiğini, kimisinin edemediğini, ürktüğünü" söyledi. Gezen devamında, "O devirler geçti. Eğer bu kadar koca bir listedeki sanatçılar 'Her şey çok güzel olacak' diye imza attılar, artık burada onların düşünmeleri lazım. Onar bence gidici" ifadelerini kaydetti.

"Onun sanatçılara ceza kesmesinin ne önemi var?"

Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın İmamoğlu'na destek açıklamasında bulunan sanatçılara gösterdiği tepkiyi de değerlendiren Gezen, "Nevşehir halkına böyle bir ceza kesiyorsa eğer o halk da en yakın zamanda onun cezasını keser. Eğer bütün bu sanatçılar ona ceza keserlerse önemi var. Onun sanatçılara ceza kesmesinin ne önemi var?" diye konuştu.

"Kaygılarınız var mı?" sorusu

Atatürk Kültür Evi'nin organizasyonuyla Almanya turnesine gelen ve 'Eyvallah' adlı oyununu sahneleyen Gezen, DW muhabirinin, "Kaygılarınız var mı?" sorusuna, "Yo niye olsun ki? Zaten yeteri kadar fatura ödüyoruz. Çıkıyor Cumhurbaşkanı orada, 'Bedel ödeyecekler' diyor, biz de bedeli ödüyoruz. Herkesin bir bedel ödeyeceği zaman vardır" diye yanıt verdi.

"Geldikleri gibi gidecekler"

Türkiye'nin geleceğini çok iyi gördüğünü belirten Gezen, "Atatürk'ün lafı benim için yeterlidir; Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gidecekler. Ben bir demokratım. Geldikleri gibi gitmelerini isterim, yani seçim yoluyla" dedi.

"İmamoğlu kazanamazsa..."

Gezen, "İmamoğlu kazanamazsa ne düşünürsünüz" sosuna da şöyle yanıt verdi:
 
Bu tuzağı hazırlayanlar utansın. Ne denir artık. Kazanacak. Büyük farkla kazanacak. Çünkü artık AKP'ye oy verenler de anladı ki, bu iş yalanla dolanla yürümüyor. Bir insanı bir kere kandırabilirsiniz, büyük bir toplumu da bir kere kandırabilirsiniz. Ama bütün insanları aynı anda devamlı kandıramazsınız. Ben AKP'ye oy vermiş insanların büyük bir bölümüyle konuştum. Görüyorum ki insanların artık burasına gelmiş. Ayrıca Ekrem İmamoğlu çok dürüst, düzgün bir insan. Tanıyorum da kendisini. Zannediyorum bu defa çok şey değişecek, her şey çok güzel olacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'ye Tonny Vilhena önerisi
Fenerbahçe'ye Tonny Vilhena önerisi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!
Binali Yıldırım iftar davetine böyle yanıt verdi! İftara sizdeyim konum atın
Binali Yıldırım iftar davetine böyle yanıt verdi! İftara sizdeyim konum atın
İftar ile sahur arasında kaç bardak su tüketilmelidir?
İftar ile sahur arasında kaç bardak su tüketilmelidir?
İngilizlerin konuştuğu hakem Mike Dean'in olay görüntüleri
İngilizlerin konuştuğu hakem Mike Dean'in olay görüntüleri
Amazon'dan ilginç teklif! İstifa eden çalışana 10 bin dolar
Amazon'dan ilginç teklif! İstifa eden çalışana 10 bin dolar
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da sahte dolar operasyonu!
İstanbul'da sahte dolar operasyonu!
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı Diyanet cevabı
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı Diyanet cevabı
Halk Bankası açılış saati kaç 2019 banka çalışma saatleri takvimi
Halk Bankası açılış saati kaç 2019 banka çalışma saatleri takvimi
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Ramazanda karpuz tüketin
Ramazanda karpuz tüketin
Eczacılık Günü nedir önemi kısa 14 Mayıs Eczacılık günü kutlama mesajları
Eczacılık Günü nedir önemi kısa 14 Mayıs Eczacılık günü kutlama mesajları
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu Diyanet ne diyor?
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu Diyanet ne diyor?
Ziraat Bankası kaçta açılır kapanış saati kaç 2019
Ziraat Bankası kaçta açılır kapanış saati kaç 2019
Yorumlar