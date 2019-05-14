Barbaros Şansal ne dedi Barbaros Şansal aslen nereli kaç yaşında?

Modacı Barbaros Şanşal sosyal medyada yaptığı son paylaşım ile özellikle Müslümanların tepkisini çekti. Hakaret içeren söylemleri ile sık sık şimşekleri üzerine çeken Barbaros Şanşal'ın Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım kriz çıkardı. Peki kendisine terzi yamağı diyen Barbaros Şanşal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Barbaros Şanşal'ın son paylaşımı kriz çıkardı. Hakaretleri ile 6 ay önce ceza alan Barbaros Şanşal yine skandal bir paylaşıma imza attı. Şansal, alkol şişesinin fotoğrafını paylaşarak Ramazan ayıyla ilgili paylaşım yaptı. Şansal'ın paylaşımı büyük tepki topladı.

Barbaros Şansal, Twitter hesabından Ramazan ayıyla alakalı yaptığı skandal paylaşımla gündeme geldi. Şansal, Twitter hesabından paylaştığı alkol masası görselini "Belçika Brüksel için: Okundu" notuyla paylaşarak, Ramazan ayıyla dalga geçti. Sosyal medya kullanıcılarından Şansal'ın paylaşımına tepki yağdı.

BARBAROS ŞANŞAL KİMDİR: Moda tasarımcısı olan Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957'de Ankara'da dünyaya geldi. Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olan Şansal; Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi gibi pek çok kurumda eğitim almıştır. Eğitimini Londra'da tamamlayan Şansal, modacı olmasının yanı sıra LGBT hakları savunuculuğu yapıyor.

Habertürk kanalında “Toplu İğne” ve Skytürk'te “Çengel İğne” adlı programları yapan Şansal, “3. Sınıf Hamur Kağıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar” isminde bir kitap da yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera'nın yazdığı “Moda Okulunda Öğrendiğim 101 Şey” adlı kitabı da Türkçe'ye çevirerek yayınlanmasını sağladı. Son olarak Şansal, Marmara Üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesi'nde “Moda Tarihi” dersleri verdi.

OLAYLAR: 2012 yılında Bülent Ersoy’a yönelik sarfettiği “Bizim kıyafetlerimiz ona uymaz çünkü kadın terzisiyiz.” demiş ve bunun yanı sıra da “Ben hâlâ kendimim, mavi nüfus kâğıdımı değiştirmedim. Ben kamburumu onun gibi zımparalatmadım!” sözleri yüzünden üyesi olduğu Pembe Hayat, “Bülent Ersoy şahsında bütün translara yönelen bu transfobik ve aşağılayıcı söylemleri sebebi” ile Şansal’ı dernek üyeliğinden çıkardığını söylemiştir.

Mayıs 2015’de Ercan Uluslararası Havalimanı’nda KKTC’ye girişi esnasında üzerinde Hint keneviri bulunan Şansal, bu yüzden gözaltına alınarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Tutukluluk esnasında üzerinde uyuşturucu madde olduğunu kabul ederek pişman olduğunu belirtti ve bunun üzerine mahkeme tarafından ₺40 bin kefalet ödemesi şartıyla serbest bıraktı. Kasım 2015 tarihinde çıkarıldığı mahkemece bir ay hapis cezası aldı.

Ağustos 2016’da sosyal medya hesabından yazdığı bir yazıda hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili yazdıklarından dolayı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile ölen kişilerin hatırasına hakaret” gerekçeleriyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve yargılanarak ve tutuklanması talep edildi.

1 Ocak 2017’de yılbaşı kutlamaları sırasında gerçekleşen İstanbul gece kulübü saldırısı sonrasında sosyal medyadan paylaştığı bir videoda söylediği “2017 de hepinize girdi. Mutlu yıllar, tadını çıkarın, yan yatın, kendinizi serbest bırakın. … Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokaklarda tebliğcilerle pislik dağıtırken siz de hâlâ yeni yıl mı kutluyorsunuz? … Bu kadar pisliğin, sefaletin, rezaletin içinde. Bokunda boğul Türkiye.” sözleri çeşitli tepkilere maruz kaldı.

Bu sözler yüzünden KKTC İçişleri Bakanlığı, yılbaşı tatili için ülkeye gelen Şansal’ı gözaltına alarak Türkiye’ye sınır dışı etti ve uçakla Atatürk Havalimanı’na gönderildi. Havalimanının apronunda uçaktan inişi sırasında Şansal, buraya giren bazı kişiler tarafından fiziki ve sözlü saldırıya uğradı; avukatı Efkan Bolaç, Şansal’ın belinden, böbreklerinden ve kasıklarından darbe aldığını açıkladı. Darp sırasında polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve ertesi gün Türkiye Anayasası’na göre “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından tutuklandı. Şansal, kullandığı sözlerin “ayrımcılığa karşı bir hiciv” olduğunu belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.