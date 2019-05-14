HABER /  POLİTİKA

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisinin grup toplantısında son dakika açıklamalar...

"Biz özgürlükçü bir partiyiz, yasakçı değil" ifadelerini kullanan CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Biz demokrasiyi her ortamda savunmak zorundayız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Adeta cehennemin ortasında buluyor"

-İnsanların inançları dolayısıyla ötekileştirilmesi asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Her inanca saygılıyız. Evrensel değerleri benimsiyoruz. Ramazan sofraları kuruluyor.  Dualar okunuyor. Sonra bir kişi kürsüye çıkıyor ağza alınmadık ne varsa her şeyi söylüyor. Bu olmaz bu doğru değildir. Sofraya gelen vatandaş ben buraya ibadet mi geldim diye düşünürken kendisini adeta cehennemin ortasında buluyor. Biz özgürlükçü bir partiyiz yasakçı bir parti değiliz. Her inanca saygımız var. AK Parti yasakçı bir partidir.

Soma faciası

-Hala adalet arayan aileler var. Soma faciasını asla unutmayacağız. Üzerinden 5 yıl geçti. 2014-2018 arasında 299 madencimiz daha hayatını kaybetti. Yaşanan sürede bir o kadar madencimizin hayatlarını kaybettiklerini biliyoruz.

Gazetecilere Linç kampanyası

-Yavuz Selim Demirağ Yeniçağ gazetesi yazarlarından birisi, 7 kişinin saldırısına uğrar öldüresiye dövülür. Kendisini ziyaret ettim. Niçin yapıldı? Failleri serbest bırakıldı. Ölmesi mi gerekiyordu tutuklanması için? Kim azmettirdi onları? Sahte plakayla niçin geziyor onlar? Korkarım ki üstü örtülecek. Bu ülkenin sağduyulu yürekli insanları var. Olayı anlattı. İktidar kanadının derhal harekete geçmesi lazımdı. Polis failleri buldu savcı birer ifade aldı serbest bıraktı. Bu savcıya sormak gerekiyor senin başına böyle bir şey gelseydi ne olurdu? Senin çocukların sopalarla dövülseydi eşin dövülseydi ne olurdu? Acaba vicdanı sızlıyor mu savcının? Bunu araştıracağız. Gerekirse bu konuda araştırma önergesi vereceğiz. Gazetecilere yönelik linç kampanyasını görmezden gelme hakkımız yoktur. Bu arada AA muhabiri Abdulkadir Nişancı uzun süredir aranıyor inşallah kısa süre içerisinde kendisine ulaşılır.

''Nasıl oluyor da 'Cumartesi Anneleri'ni copluyorsunuz?''

-Evlatlarını arayan anneler yani Cumartesi Anneleri. 24 yıldır Cumartesi Anneleri evlatlarını arıyor. İlk kez 27 Mayıs 1995'te çocuklarımızı istiyoruz dediler. Gözaltına alındı çocukları sonra bir daha haber alamadılar. Bu annelerin tek isteği oğlumuzun kemiklerini verin mezarını nerede gösterin. Bunu istiyorlar. Her cumartesi geldiler Galatasaray Meydanı'na. Biber gazıyla bu anneler dağıtıldı. Ne günahı var bu annelerin? Devleti yönetenlerin bu annelerin talebini yerine getirmesi gerekmiyor mu? Nasıl oluyor da siz bu anneleri copluyorsunuz? Hangi vicdan bu annelerin üzerine sopayla gider. Nerede vardır bu? Anne bu. Eline silah almadı. Tek istediği benim evladım nerede?

''Kendisini yakanlar var''

-Bugün işsizlik nedeniyle kendisini yakanlar var. İşsizlik sosyal yara olarak karşımızda duruyor. Bu tablodan iktidar sahibi olanların haberi var mı acaba? İşsizlik nedeniyle intiharın eşiğine gelenler var. Çocuğuna pantolon alamadı diye kendisini asan babanın acısını iktidar sahipleri yüreklerinde duydular mı? Yetki verildi mi, verildi. İşsizlikle, enflasyonla, kurla nasıl mücadele ettiler gördük. Devletin hazinesini damada teslim ettiklerini gördük. 

"Merkez bankasının rezervleri kar gibi eridi"

-Merkez Bankası rezervlerinin kar gibi eridiğini  gördük. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın Katarlılara pazarlandığını gördük. Sosyete damadın ve sarayın kibir abidesinin memleketi yönetemediğini gördük. Bunlara yeter demeyecek miyiz, ne zaman diyeceğiz haziranda söyleyeceğiz. Bizler oturup düşünmek zorundayız. Birlikte düşünmek zorundayız. Adı Adalet  ve Kalkınma Parti ama ne akı kaldı ne adaleti. Seçmenlerine söylemiyorum, yöneticilerine söylüyorum.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nabil Dirar: Geri dönebilirim
Nabil Dirar: Geri dönebilirim
Yunan Başbakan Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi!
Yunan Başbakan Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi!
Ahmet Kavalcı: Ljajic’in bonservisini alıyoruz
Ahmet Kavalcı: Ljajic’in bonservisini alıyoruz
HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan kritik İstanbul açıklaması!
HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan kritik İstanbul açıklaması!
Müjdat Gezen'den İstanbul çıkışı! İmamoğlu kazanamazsa sorusuna çarpıcı yanıt
Müjdat Gezen'den İstanbul çıkışı! İmamoğlu kazanamazsa sorusuna çarpıcı yanıt
Fenerbahçe'ye Tonny Vilhena önerisi
Fenerbahçe'ye Tonny Vilhena önerisi
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan'da kaç şişe maden suyu içilmeli? İşte cevabı
Ramazan'da kaç şişe maden suyu içilmeli? İşte cevabı
İstanbul'da sahte dolar operasyonu!
İstanbul'da sahte dolar operasyonu!
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu Diyanet ne diyor?
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu Diyanet ne diyor?
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı Diyanet cevabı
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı Diyanet cevabı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!
Eczacılık Günü nedir önemi kısa 14 Mayıs Eczacılık günü kutlama mesajları
Eczacılık Günü nedir önemi kısa 14 Mayıs Eczacılık günü kutlama mesajları
Binali Yıldırım iftar davetine böyle yanıt verdi! İftara sizdeyim konum atın
Binali Yıldırım iftar davetine böyle yanıt verdi! İftara sizdeyim konum atın
e bordro mayıs 2019 maaş sorgulama e devlet girişi nasıl yapılır?
e bordro mayıs 2019 maaş sorgulama e devlet girişi nasıl yapılır?
Yorumlar 7 yorum