Yunan Başbakan Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi!

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz aramaya ilişkin "Bu strateji devam ederse, mali tedbirler ve yaptırımlar olabilir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Doğu Akdeniz’de doğal gaz aramaya devam etmesi halinde Türkiye’ye ekonomik yaptırımların uygulanacağını söyledi.

"Uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermeli"

Alpha haber ajansına konuşan Çipras, “Eğer bu strateji devam ederse, mali tedbirler ve yaptırımlar olabilir. Bu uygulamalara devam etmek yerine Türkiye, uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermeli, diyalog masasına oturmalı” dedi.

"Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz"

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de euronews muhabirinin sorusu üzerine “Türkiye’yi Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Mogherini, “Türkiye, Avrupa Birliği’nin gereğine uygun bir şekilde yanıt vereceği ve Kıbrıs’la tam bir dayanışma içinde olacağı her türlü yasa dışı uygulamadan kaçınmalı.” şeklinde konuştu.