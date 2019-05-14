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Nabil Dirar: Geri dönebilirim

Nabil Dirar: Geri dönebilirim

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, eski kulübü Monaco'ya geri dönebileceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, Fransa'da katıldığı bir programda geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Monaco'ya geri dönüp dönmeyeceği şeklindeki soruyu yanıtlayan Dirar, "Monaco'da Ligue 2'yi tanıdım, sonra Ligue 1'de oynadım. Bu kulüpte unutulmaz anılarım var. Geri dönüş neden olmasın." dedi.

Yanal gelince affedildi
Hatırlanacağı gibi Dirar, Cocu döneminde kadro dışı kalmıştı. Dirar, Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birlikte affedilmişti.

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