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Dünyadaki türler yok oluyor

Dünyadaki türler yok oluyor

Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri (IPBES) tarafından hazırlanan rapora göre, dünyadaki tüm türlerin dörtte biri artık yok olma tehdidi altında bulunuyor. Bu da insanların dünyaya verdiği zararı gözler önüne seriyor.

3 yıl boyunca yapılan araştırmalar ve gözlemler sonucu Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri (IPBES) tarafından hazırlanan rapora göre, insanların bir milyon bitki ve hayvan türü ile çevre üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip oldukları gerçeğine ulaşıldı.

Ayrıca insanların toplumlarını destekleyen ekosistemlerini de yok ettikleri tespit edildi. Raporda göze çarpan en önemli şey ise tüm türlerin dörtte birinin artık yok olma tehdidi altında bulunması oldu.

İşte rapordan öne çıkan bazı maddeler ile insanların doğa üzerindeki etkilerinin sonuçları

-1700 yılında var olan sulak alanların yüzde 85’i 2000 yılında kaybedildi.

- İnsansal faaliyetler dünyada bulunan kara parçalarının yüzde 75’ini etkiledi

- 21 ülkede 1970’ten bu yana yabancı türler yüzde 70 oranında arttı.

- Ormanların yüzde 50’si tarımsal faaliyetlere açıldı.

- İklim değişikliğinden ötürü karada yaşayan memeli hayvanlar yüzde 47 oranında zarara uğradı.

- Amfibilerin nesli yüzde 40 oranında tükendi.

- 2015’ten bu yana balıklarda aşırı avlanmadan ötürü yüzde 33 azalma yaşandı.
- Deniz memelilerinin türleri yüzde 33 oranında azaldı.

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