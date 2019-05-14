HABER /  GÜNCEL

Adil Öksüz’ün yeğenine hapis cezası

İhlas Haber Ajansı
Adil Öksüz’ün yeğenine hapis cezası

FETÖ’nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz’ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz, ‘suçluyu kayırmaya teşebbüs’ suçundan 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

ABD'ye evrak gönderdiği iddiasıyla tutuklanan FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün, örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz ile avukatı hazır bulundu. 

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti başkanı, sanığa ait dijital materyallerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu ve raporda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığına yönelik tespit olduğu belirtildi. Raporun okunmasının ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. 

Beraatini istedi

Savcı mütalaasında, sanık hakkında daha önce "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldığını ancak sanığın suçunun "silahlı terör örgütüne yardım" suçu kapsamında kaldığını belirterek, sanığın bu suçtan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Öksüz, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi. 

2 yıl 1 ay hapis cezası

Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz'ün, "suçluyu kayırmaya teşebbüs etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Öksüz’ün "yurt dışına çıkış yasağı" konularak tahliyesine karar verdi. 

Olayın geçmişi 

İstanbul polisi, Esmaül Hüsna Öksüz'ün kargo ile ABD'ye önemli örgütsel evrak göndereceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış, Öksüz, alıcı olarak E.S. isminin yazıldığı zarfı kargo yetkilisine teslim ettiği sırada suçüstü yakalanmıştı. Yapılan incelemede zarfta, Adil Öksüz'ün kardeşi ve örgütün sözde "Üsküdar il imamlığı"nı yaptığı gerekçesiyle aranan Mehmet Öksüz, tutuklu olan eşi Şenay Öksüz ve çocukları Zeynep Şeyma Öksüz'e ait bazı evrak bulunmuştu. 
Olayın ardından tutuklanan Öksüz hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
PTT'den Ramazan Ayına özel kampanya
PTT'den Ramazan Ayına özel kampanya
Mustafa Yeneroğlu: Adalet gecikmemeli
Mustafa Yeneroğlu: Adalet gecikmemeli
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar
Nabil Dirar: Geri dönebilirim
Nabil Dirar: Geri dönebilirim
Yunan Başbakan Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi!
Yunan Başbakan Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi!
Ahmet Kavalcı: Ljajic’in bonservisini alıyoruz
Ahmet Kavalcı: Ljajic’in bonservisini alıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan'da kaç şişe maden suyu içilmeli? İşte cevabı
Ramazan'da kaç şişe maden suyu içilmeli? İşte cevabı
HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan kritik İstanbul açıklaması!
HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan kritik İstanbul açıklaması!
Türkiye İş Bankası çalışma saatleri şubelere göre kapanış saatleri
Türkiye İş Bankası çalışma saatleri şubelere göre kapanış saatleri
Müjdat Gezen'den İstanbul çıkışı! İmamoğlu kazanamazsa sorusuna çarpıcı yanıt
Müjdat Gezen'den İstanbul çıkışı! İmamoğlu kazanamazsa sorusuna çarpıcı yanıt
İstanbul'da sahte dolar operasyonu!
İstanbul'da sahte dolar operasyonu!
Eczacılık Günü nedir önemi kısa 14 Mayıs Eczacılık günü kutlama mesajları
Eczacılık Günü nedir önemi kısa 14 Mayıs Eczacılık günü kutlama mesajları
Fenerbahçe'ye Tonny Vilhena önerisi
Fenerbahçe'ye Tonny Vilhena önerisi
Vakıfbank çalışma saatleri 2019 banka açılış-kapanış saati kaç?
Vakıfbank çalışma saatleri 2019 banka açılış-kapanış saati kaç?
Yorumlar 1 yorum