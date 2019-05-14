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Jeneratörün devreye girmesi 8 saniyeye kadar indi

Jeneratörün devreye girmesi 8 saniyeye kadar indi

Aksa Jeneratör, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında dünyada ilk kez jeneratörün devreye girme süresini 15 saniyeden 8 saniyeye indirmeyi başardı.

Aksa Jeneratör, enerji sektörüne ivme kazandırmaya devam ediyor. Şirket, son olarak geliştirdiği CBE (Close Before Excitation) teknolojisiyle enerji kesintilerinde jeneratörün devreye girme süresini 15 saniyeden 8 saniyeye düşürdü. 

Aksa Jeneratör’ün CBE ürünü özellikle hastanelerde maksimum 10 saniyelik kesintiye tahammül edebilen ameliyathane, yoğun bakım ve radyoloji gibi bölümler açısından hayati önem taşıyor. 


CBE teknolojisinin hastanelerin yanı sıra havalimanları, demir çelik sektörü, data center'lar ve alışveriş merkezleri gibi enerji kesintisinin tolere edilmesinin ciddi riskler oluşturduğu alanlarda kullanıma sunulması hedefleniyor.

Aksa Jeneratör, CBE teknolojisini İstanbul Havalimanı'nda da kullanarak kesintisiz enerji sağlamaya devam ediyor.

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