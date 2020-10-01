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Trabzonspor'dan ayrılan Guilherme'nin yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Guilherme'nin kaderi belli oldu. Trabzonspor, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyururken Göztepe transferi açıkladı.

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Bordo-mavili kulüpten 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Göztepe tarafından, 1991 doğumlu Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

21 Mayıs 1991 tarihinde Tres Rios şehrinde dünyaya gelen Guilherme Costa Marques altyapısında forma giydiği Braga ile profesyonel olduktan sonra Gil Vicente, Legia Varşova ve Benevento formaları giydi. 2018-19 sezonunda Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Guilherme 2019-20 sezonu devre arasında ise Trabzonspor forması ile mücadele etti.

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