TFF'den açıklama: Ziraat Türkiye Kupası tek maç sistemiyle oynanacak

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 2020-21 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tek maçlı eleme sistemiyle oynanacağını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili flaş bir karar aldı. Alınan karara göre, 2020-21 sezonunda ZTK, tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak.

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