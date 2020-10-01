TFF'den açıklama: Ziraat Türkiye Kupası tek maç sistemiyle oynanacak
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 2020-21 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tek maçlı eleme sistemiyle oynanacağını duyurdu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili flaş bir karar aldı. Alınan karara göre, 2020-21 sezonunda ZTK, tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak.
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