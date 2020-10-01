Macaristan'da Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulundu

Macaristan'ın Szeged kentinde yapılan kazılarda Osmanlı dönemine ait tabakhane kalıntıları bulunduğu açıklandı.

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Mora Ferenc Müzesi yetkilisi Csilla Molnar yaptığı açıklamada, bölgede yapılan kazı çalışmaları neticesinde Osmanlı dönemine ait tabakhane binası ve derilerin ıslatılmasında kullanılan havuz kalıntılarının ortaya çıkarıldığını belirtti.

Molnar, bölgede 1999 yılından beri arkeolojik kazıların devam ettiğini, bu yıl tekrar başlayan kazılarda ilk defa hakkında bilgi olmayan yapıların keşfedildiğini söyledi.

Molnar, kazılar esnasında Osmanlı dönemine ait çok sayıda cam ve metal eşyanın da gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.

Osmanlı Devleti, Macaristan'ın Szeged kentinde 1543-1688 yıllarında hüküm sürdü.