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Mbwana Samatta: Fenerbahçe gibi bir kulübe hayır demek çok zordur

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, 'Fenerbahçe gibi dünyada bilinen bir kulüpten teklif aldığınız zaman hayır demek çok zordur' dedi. Samatta, açıklamalarında sarı-lacivertli takımdaki hedeflerine de yer verdi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mbwana Samatta, Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibe dahil olduğu için mükemmel hissettiğini kaydeden Samatta, ''Fenerbahçe, dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Burada olmaktan ve beni seçtikleri için çok mutluyum. Fenerbahçe sizi isteyince hayır demek çok zordur. Büyük ve fantastik taraftarı olan bir kulüp. Her oyuncunun hayalidir burada olmak. Oyun tarzım; hızlı ve çevik bir futbolcuyum. Burada her şeyi söylersem rakiplere her şeyi anlatmış olurum. Benim için en önemli şey gol atmak. Gol atmak ve takıma katkı sağlamak bana keyif veriyor" ifadelerini kullandı.

Samatta, bireysel performansı ile ilgili olarak, ''Herkes benden her maçta gol atmamı bekliyor ama takımın durumu benden daha çok önemli. Takım her maçta 3 puan alır ve ben gol atmazsam çok mutlu olurum. Her şeyimi vermek istiyorum. Şampiyon olursak çok mutlu olurum." diyerek;

Gol krallığına konsantre olmak değil takımıma her şeyimi vermek istiyorum. Umarım takımımın önemli bir oyuncusu olabilirim

"Belki de Allah'ın planı budur benim için"

Fenerbahçe'ye geliş süreci hakkında bilgiler veren Tanzanyalı golcü, "Fenerbahçe gibi dünyada bilinen bir kulüpten teklif aldığınız zaman hayır demek çok zordur. Bu fırsat geldiği için mutluyum. Umarım her şey herkesin düşündüğü gibi gider. Umarım takıma yardım ederim. Açıkçası Aston Villa'daki performansım için kimseyi suçlayamam. Orası da benim için güzel bir tecrübeydi. Dolayısıyla buna pozitif yaklaşıyorum. Kim bilir belki de Allah'ın planı budur benim için. O tecrübeyi yaşamış olduğum için mutluyum. Son derece pozitif bakıyorum bu duruma" şeklinde konuştu.

Adaptasyon sorusuna yanıt verdi: Benim için bu takıma katıldığım ilk andan itibaren çok güzel bir atmosfer vardı. Hiç yeni transferlermiş gibi bir izlenim almadım. Herkes çok hızlı adapte olmuş burada. Kulübün onlara ihtiyaç olduğunu biliyor oyuncular. Bu yüzden de herkes hızlı adapte olmak zorunda kaldı. Lig başladığında hepimizin yüzde 100 hazır olması gerekiyor. Ben üzerimde herhangi bir baskı hissetmiyorum. Atkinson büyük bir futbolcuydu. Uzun yıllar İngiltere'de oynadı. Onun zamanıyla benim zamanım ayrı. Benim yapmak istediğim zamanım boyunca takımıma yardım etmek.''

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