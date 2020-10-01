Miray Daner dergiye kapak oldu Twitter yıkıldı aşk için bakın neler söyledi
Blu TV'de Saygı dizisinde rol alacak olan Miray Daner, MAG dergisinin Ekim sayısına kapak oldu. Dergi fotoğrafları Twitter'ı sallayınca TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
Behzat Ç dizisinin favori karakteri Ercüment Çözer'in hayatının anlatılacağı Saygı dizisinde rol alacak olan Miray Daner, MAG dergisinin son sayısına kapak oldu. Derginin çekimleri için oldukça birbirinden güzel pozlar veren Daner, açıklamalarıyla da dikkat çekti.
''Oyuncu olmasaydım psikolog ya da sosyolog olurdum'' diye belirten başarılı güzel, dijital platformların dizi ve film sektörü üzerinde etkisini şöyle değerlendiriyor:
''Çeşitlilik sağladı. Daha cesur senaryolar ve özgür oyunculuklar dijital platformlar ile hayatımızdaki yerini aldı. Olması da gerekliydi. Çünkü sanat da sanatçı da tam bağımsız olduğu zaman çağ atlar.''
Bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Daner, olaylı ayrılığıyla uzun bir süre magazin gündeminde adından söz ettirdi.