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Harran Belediye Başkanı'ndan Bahçeli'ye anlamlı hediye: Üzerinde Fetih Suresi bulunuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz tarafından kılıç hediye edildi. Hediye edilen lılıcın üzerinde işlenmiş Fetih Suresi bulunuyor.

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TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli de Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla T.B.M.M'de bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'ye, Meclis kulusinde Yasama Yılı Açılışı'nı beklediği sırada, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz tarafından anlamlı bir hediye edildi. 

Belediye Başkanı Özyavuz, üzerinde Fetih Suresi bulunan kılıcı takdim etti.

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