Manisa'da ölen çiftçinin mahsulünü arkadaşları el birliğiyle toplayıp sattılar

MANİSA'da bir araya gelen mahalleli, vefat eden çiftçinin ürününü satarak elden edilen parayı yalnız kalan eşine teslim etti.

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Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Alifakı Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası 46 yaşındaki Üzeyir Yazım, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Yazım’ın 30 dönümlük biber tarlasında ise ürünleri, hasat edilmeden kaldı.

60 kişi el birliği ile topladı

Hasat edilmediği takdirde ürünlerin çürümesi tehlikesine karşı duyarsız kalmayan Alifakı Mahallesi sakinleri, Mahalle Muhtarı Burhanettin Top öncülüğünde harekete geçti.

60 mahalle sakini, kendi işlerinden fedakarlık ederek 30 dönümlük tarladaki ürünleri topladı.

25 bin lira eşine verildi

Toplanan ürünler daha sonra Karakurt Mahallesi’ne götürülerek 25 bin TL’ye satıldı. Elde edilen 25 bin TL’lik gelir ise Üzeyir Yazım’ın eşi Firdevs Yazım’a teslim edildi.

"Allah kimseyi yalnız bırakmasın''

Alifakı Mahallesi Muhtarı Burhanettin Top, "Alifakı Mahalle sakinleri olarak aramızdan 2 gün önce ayrılan Üzeyir kardeşimizin mahsulünü tarladan topladık. Allah kimseye böyle acı ölüm tattırmasın. Biz Alifakılılar olarak yardımlaşmayı, bütünleşmeyi seven bir halkız. Allah kimseyi yalnız bırakmasın." dedi.