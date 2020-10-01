Ortaokullar ne zaman açılır yüz yüze ders ne zaman başlayacak?

1. sınıf öğrencilerinin kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından binlerce ortaokul öğrencisi ne zaman okullar açılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Veli ve öğrenciler tüm sınıflar için yüz yüze eğitim tarihi sorgulanıyor. İşte, okulların açılış tarihine ilişkin son gelişmeler...

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Geçtiğimiz eğitim yılında öğrenciler mart ayından beri salgın nedeniyle okula gidemiyor. 1. sınıf öğrencilerinin kademeli olarak yüzyüze eğitime geçmesinin ardından ortaokul öğrencileri okullar ne zaman başlayacak araştırması yapıyor.

2020-2021 eğitim yılında uzaktan devam eden derslerin ne zaman okulların açılarak, yüz yüze eğitim modeli ile işleneceği, milyonlarca öğrencinin yanı sıra aileleri ve eğitimciler tarafından da merak ediliyor. 21 Eylül'de 1. sınıflar için belirlenen şartlarda yüz yüze eğitim başlamıştı. Şimdi ise tüm sınıflar için yüz yüze eğitim tarihi sorgulanıyor. İşte, okulların açılış tarihine ilişkin son gelişmeler...

Salgının seyrine göre karar verilecek: Ana sınıfı ve birinci sınıflar için 21 Eylül’de başlayan uyum haftası başarıyla tamamlandı. İkinci hafta dersler iki gün, 30’ar dakikadan 5 ders olarak yapılacak. İkinci hafta sonunda, salgının seyrine göre başka hangi kademelerde yüz yüze eğitim başlatılacağına karar verilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA ve canlı dersler kullanılarak tüm sınıflar için 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle, 21 Eylül’de ise ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda yüz yüze başlatılmıştı. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül’deki uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim şeklinde uygulandı. Uyum haftasından sonra 28 Eylül-2 Ekim’i kapsayan hafta ile sonraki hafta yüz yüze eğitim haftada iki gün, her biri 30’ar dakikalık beş ders saati şeklinde verilecek. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi olacak.

Bazı dersler EBA'dan yapılacak: İki haftalık süreçte Türkçe, haftada iki gün üçer ders saati olmak üzere altı ders saati, matematik haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati, hayat bilgisi haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Bu derslerin yüz yüze işlenemeyen bölümleri ile ilkokul birinci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle anlatılacak. Salgın nedeniyle okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Derslerin yüzde 70'i okulda yapılacak: Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımının zorunlu tutulmadığı bu süreçte veli, yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırlık sürecinde yaptıkları araştırmada, birinci sınıfların velilerine çocuklarını salgın döneminde okula gönderip göndermeyeceklerini sorduklarını ve ‘göndereceğiz’ diyenlerin oranının yüzde 30’larda olduğunu belirterek, “Okullarımızı açtık ve yüzde 70.2’si çocuklarımızı okula gönderdi” açıklamasını yapmıştı. Bakan Selçuk ayrıca ‘Yüz yüze eğitimde ikinci sırada ikinci sınıflar mı var?’ sorusunu yanıtlarken, çabalarının o yönde olduğunu ifade etmişti.