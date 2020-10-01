2020 Mevlid Kandili ne zaman başlar ne zaman biter?

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın doğum yıldönümü olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. 2020 Diyanet dini günler takvimine göre Mevlid Kandili Rebiüevvel ayının 12. günü yani 28 Ekim çarşamba günü idrak edilecek. Peki mevlid kandilinde oruç tutulur mu?

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Ekim ayının başlaması ile birlikte birçok vatandaş Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek araştırması yapıyor. Rebiüevvel ayının 12. gününe denk gelen Mevlid kandili Diyanet dini günler takvimine göre 28 Ekim çarşamba gününe denk geliyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandilinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir ve Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu?

Mevlid ne demek: Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî’ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medholunan demektir.

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife iken, mevlid gecesinde, Eshab-ı kiramı toplayıp, Resulullah efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.

Mevlid kandili ne zaman: Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.

Mevlid Kandilinde neler yapılır: Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.