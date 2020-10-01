BIST 1.149
DOLAR 7,74
EURO 9,09
ALTIN 472,48
HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin ile kazanın

Alınan kararı tebrik etti! Emine Erdoğan'dan 'Salda Gölü' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun verdiği tavsiye doğrultusunda Salda Gölü için alınan kararları tebrik etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden, tabiat harikamız Salda Gölü'nü korumak için aldığımız tedbirlerin kapsamını genişlettik. 15 Ekim itibarıyla Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle girilmemesi, yüzülmemesi ve plajın kullanılmaması kararını aldık" açıklamasını paylaştı.

Erdoğan, kendi açıklamasında ise alınan kararı tebrik ederek, "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda alınan bu kararı tebrik ediyor, benzeri doğal güzelliklerimizin layıkıyla korunması konusunda azami titizlik gösterilmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Şeyma Bakan'ın iddiası: Başörtülü olduğum için staja kabul edilmedim
Putin ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü iki isimden ortak ateşkes çağrısı
Varank'tan çarpıcı 'üretim' değerlendirmesi: Son 6 ayın rekoru kırıldı
Mehmet Ceyhan'dan 3'üncü ve 4'üncü dalga uyarısı
İYİ Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde! Her şey Akşener'e bağlı
Elektriğe zam yapıldı! 3 ay geçerli olacak zam Resmi gazetede yayınlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş yasağı var mı?
İTO verileri İstanbul'da perakende ve toptan fiyatları arttı
Bursa'da kiralık araçla şovun sonu kötü bitti! Şoka girdi
Arif Akpınar kimdir yaşı kaç Arif Akpınar ölüm haberi geldi
Ankara'da maske ve eldiven vurgunu! Tam 500 bin TL
Yorumlar