BIST 1.149
DOLAR 7,74
EURO 9,09
ALTIN 472,48
HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin ile kazanın

Dünya Sağlık Örgütü 'Kongolu kadınlara cinsel istismar' iddialarını soruşturacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sahadaki yardım çalışanlarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) kadınlara cinsel istismarda bulunduğu iddialarını araştıracağını duyurdu.

Abone ol

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yaptığı yazılı açıklamada, Ebola virüsüyle mücadele kapsamında bu ülkede çalışan ve kendilerini DSÖ çalışanı olarak tanıtan kişilerin cinsel sömürü ve istimara karıştığına ilişkin iddiaların korkutucu ve acı verici olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un soruşturma kararını güçlü şekilde desteklediğini ifade eden Moeti, soruşturmanın adil, şeffaf ve tam kapsamlı olması için her türlü desteği vereceğini kaydetti.

KDC'de cinsel saldırı kurbanı herkesin yanında olduğunu aktaran Moeti, bölgedeki iş arkadaşlarıyla birlikte bundan sonra kimsenin zarar görmemesi için çalışacağı sözünü verdi.

The New Humanitarian ve Thomson Reuters Vakfının yaptığı araştırmada, ülkede 50'den fazla kadının DSÖ başta olmak üzere çok sayıda önde gelen yardım kuruluşunun çalışanları tarafından cinsel istismara uğradığı ileri sürülmüştü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Putin ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü iki isimden ortak ateşkes çağrısı
Varank'tan çarpıcı 'üretim' değerlendirmesi: Son 6 ayın rekoru kırıldı
Mehmet Ceyhan'dan 3'üncü ve 4'üncü dalga uyarısı
İYİ Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde! Her şey Akşener'e bağlı
Elektriğe zam yapıldı! 3 ay geçerli olacak zam Resmi gazetede yayınlandı
Türkiye'nin ne kadarı koronavirüse bağışıklık kazandı bilim kurulu üyesi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da film gibi olay: 20 bin lirasını gasbedip hamamda tövbe ettirdiler
Arif Akpınar öldü mü kaç yaşında? Arif Akpınar kimdir hayatı
Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi yakalandı
Engelli maaşları ödemesi Ekim ayında ne zaman kaç para?
HES kodu alma SMS ile nasıl olur ücreti kaç para?
Hakkı Bulut kimdir kaç yaşında 9 evliliği ve bilinmeyen eşleri
Yorumlar