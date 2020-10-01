Ticaret Bakan Yardımcısı Batur: Almanya ile Türkiye'nin ticaret hedefi 50 milyar dolar

ALMANYA ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini, karşılıklı olarak, önce 40 milyar, devamında ise 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefleniyor.

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Almanya, Türkiye'nin ihracatta en fazla ürün gönderip, en fazla ciroyu elde ettiği ülke.

İki ülke arasındaki mevcut ticaret potonsiyelinin daha yukarılara taşınması amacıyla, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Kovid-19 Salgını Sırasında Türk-Alman Ekonomik İlişkileri ve Salgın Sonrası Geleceği” konulu bir çevrimiçi panel düzenlendi.

Almanya Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Federal Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schumann’ın katılımıyla gerçekleşti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, bu panelde Almanya’nın Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli ticaret ortağı olduğunu belirterek, “Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini öncelikle 40 milyar, devamında ise 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Batur, Türkiye ile Almanya’nın toplam ticaret hacminin 2019 sonunda 35,9 milyar dolar olduğunu anımsatarak, 2020’nin ilk iki ayında artışa rağmen salgın nedeniyle yılın ocak-temmuz döneminde düşüş gösterdiğini dile getirdi.

“Almanya Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı''

Almanya’nın Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Batur, koronavirüsün ticarete olumsuz yansıdığına vurgu yaparak, “İki ülke arasındaki potansiyelin salgının olumsuz etkilerini kısa sürede etkisiz kılacağına ve ticaret hacmini yeniden eski seviyelerine taşıyacağımıza inanıyoruz. Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini öncelikle 40 milyar, devamında ise 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Batur, Türk ekonomisinin koronavirüs salgınından beklenenden daha az olumsuz etkileneceğini belirterek, bu görüşün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından son yayınlanan raporlarda desteklendiğini kaydetti.

Türkiye’deki yatırım ortamının son yıllarda çok iyileştiğine ve bu durumun Dünya Bankası’nın İş yapma Kolaylığı Raporu ile tescillendiğini aktaran Batur, yabancı sermaye açısından ülkemizde uygulanan teşvik sistemi ile ülkenin yatırım açısından çok daha cazip hale geldiğine işaret etti.

“Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Almanya'dan destek bekliyoruz''

Türkiye’nin uzun suredir Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda mücadele verdiğini anlatan Batur, bu güncellemenin her iki taraf için de önemli olduğunu vurgulayarak, bu konuda Almanya’dan destek beklediklerini sözlerine ekledi.