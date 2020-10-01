Sultanbeyli'de 2 küçük çocuk çatıya böyle çıktı sonrasında yürekler ağza geldi

SULTANBEYLİ'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyunu korku dolu anlar yaşattı. Pencereden çatıya çıkan 2 küçük çocuk, bir süre oynadıktan sonra korkulan olmadan içeri girerken akıllara 'aile neredeydi?' sorusu geldi.

Abone ol

Olay Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı.

2 ve 3 yaşındaki iki çocuğu çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.