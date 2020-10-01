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Sultanbeyli'de 2 küçük çocuk çatıya böyle çıktı sonrasında yürekler ağza geldi

Demirören Haber Ajansı

SULTANBEYLİ'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyunu korku dolu anlar yaşattı. Pencereden çatıya çıkan 2 küçük çocuk, bir süre oynadıktan sonra korkulan olmadan içeri girerken akıllara 'aile neredeydi?' sorusu geldi.

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Olay Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı.

2 ve 3 yaşındaki iki çocuğu çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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