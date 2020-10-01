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İstanbul'da karantina ihlali yapanlar için yeni adres belli oldu

Demirören Haber Ajansı

Karantina kurallarını ihlal ederek dışarıda dolaşan hasta ve hastalık şüphesi bulunan vatandaşlar artık ambulansla Maltepe'de bulunan erkek öğrenci yurduna götürülüyor.

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İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında evde izole olması gerekirken dışarıya çıkan vatandaşlar polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla Sancaktepe'deki İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştiriliyordu. Fakat kapasitesi yeterli gelmeyen kız öğrenci yurduna artık hasta kabul edilmeyecek.

Karantina ihlali yapanlar artık Maltepe'de bulunan 4 bin 100 yatak kapasiteli Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na götürülüyor. Ambulansa alınan vatandaşlar, yurt odalarına yerleştiriliyor. Öğrenci yurdunda ayrıca evsiz vatandaşlar, yurtdışında çalışıp ülkeye dönenler, kalacak yeri olmayan inşaat çalışanları bulunuyor. Karantinada olan vatandaşların sık sık odalarının camlarından baktıkları görülürken öğrenci yurdu havadan da görüntülendi.

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