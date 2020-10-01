Aydın'da 17 yaşındaki genç kollarıyla çıktığı evine kolsuz döndü

Babası ve inşaattaki diğer işçilerin yardımı ile kurtarılan Samet Aktepe, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktepe, 23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Yaşama tutunan ancak iki kolu kangren olduğu için omuz hizasından kesilen Aktepe, hastanede aylarca süren tedavisinin ardından 1 Eylül'de taburcu edildi.