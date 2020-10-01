Avrupa Merih Demiral için kapışıyor! 30 milyon euro

İtalyan basını, Fiorentina'nın Merih Demiral'ı istediğini ancak Juventus'un transferi vetto ettiğini yazarken milli futbolcu için Tottenham kesenin ağzını açtı.

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İtalya'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Juventus ile Fiorentina arasında Federico Chiesa görüşmeleri başladı. Juventus, Chiesa için Fiorentina'ya Rugani ve De Sciglio'yu takasta önerdi. Fiorentina bu teklifi kabul etmedi ve Chiesa karşılığında Juventus'tan Merih Demiral'ı istedi.

Juventus, Fiorentina'nın Merih Demiral talebini reddetti. Siyah Beyazlılar, Merih Demiral'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu ve başka bir takıma transferinin mümkün olmadığını belirtti.

Tottenham'dan 30 milyon euro

Genç savunmacıya Premier Lig'den de talip var. TuttoJuve'de yer alan habere göre Tottenham, Merih için harekete geçti. Transfer dönemi bitmeden bir savunmacı kadrosuna katmak isteyen Tottenham'ın Juventus'a 30 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli yaptığı, Torino ekibinin ise bu teklifi reddettiği kaydedildi. Mourinho'nun ısrarları üzerine Juventus'a bir teklif daha yapılacağı ancak transfer bütçesinin çok olmadığı belirtildi.