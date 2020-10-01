BIST 1.148
DOLAR 7,72
EURO 9,05
ALTIN 470,11
HABER /  SPOR
ADV Bitcoin ile kazanın

Avrupa Merih Demiral için kapışıyor! 30 milyon euro

İtalyan basını, Fiorentina'nın Merih Demiral'ı istediğini ancak Juventus'un transferi vetto ettiğini yazarken milli futbolcu için Tottenham kesenin ağzını açtı.

Abone ol

İtalya'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Juventus ile Fiorentina arasında Federico Chiesa görüşmeleri başladı. Juventus, Chiesa için Fiorentina'ya Rugani ve De Sciglio'yu takasta önerdi. Fiorentina bu teklifi kabul etmedi ve Chiesa karşılığında Juventus'tan Merih Demiral'ı istedi.

Juventus, Fiorentina'nın Merih Demiral talebini reddetti. Siyah Beyazlılar, Merih Demiral'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu ve başka bir takıma transferinin mümkün olmadığını belirtti.

Tottenham'dan 30 milyon euro
Genç savunmacıya Premier Lig'den de talip var. TuttoJuve'de yer alan habere göre Tottenham, Merih için harekete geçti. Transfer dönemi bitmeden bir savunmacı kadrosuna katmak isteyen Tottenham'ın Juventus'a 30 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli yaptığı, Torino ekibinin ise bu teklifi reddettiği kaydedildi. Mourinho'nun ısrarları üzerine Juventus'a bir teklif daha yapılacağı ancak transfer bütçesinin çok olmadığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin ne kadarı koronavirüse bağışıklık kazandı bilim kurulu üyesi açıkladı
BDDK'dan sahte site uyarısı! Dikkate almayan bankadaki parasından olur
Kılıçdaroğlu'ndan hodri meydan: Kağıt bilmiyor diyenler çıksın karşıma briç oynayalım
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX! NATO ülkeleri tatbikat yapacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan etil alkolün internetten satışına yasak Resmi Gazete'de yayımlandı
Hafta içerisinde rekor kıran dolar/TL düşüşe geçti! Piyasalarda son durum
ÖNCEKİ HABERLER
12 kişi öldü 22 kişi de yoğun bakımda Kayseri'deki mahallede koronavirüs tedirginliği
İstanbul'da karantina ihlali yapanlar için yeni adres belli oldu
Adil Gür kimdir aslen nereli Adil Gür'ün eşi ve çocukları kimdir?
ÖSYM duyurdu! ALES başvuruları başladı
İsrail'de karantinaya rağmen Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı
Duygu Acarsoy evli mi Masterchef Duygu eleme potasının gediklisi
Yorumlar