Adil Gür kimdir canlı yayın Habertürk programında bayıldı

Yapmış olduğu anketlerle seçimi bilen adam olarak tanınan Adil Gür Habertürk canlı yayınında fenalık geçirdi ve bayıldı. Bu olayın ardından birçok kişi Adil Gür kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtını araştırdı. 25 yıldır anket işi uğraşan Adil Gür, 55 yaşında ve aslen Malatyalı. Peki Adil Gür eşi ve çocukları kimdir?

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Adil Gür dün akşam katıldığı Habertürk canlı yayınında fenalaşarak bayıldı. Ekran başındakilerini korkutan o anlardan sonra birçok kişi Adil Gür kimdir, kaç yaşında ve nereli araştırması yaptı. 25 yıldır anket ve araştırma işi ile uğraşan Adil Gür, aslen Malatyalı. Hukuk Fakültesi mezunu olan Adil Gür, evli ve 2 çocuk babası.

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında rahatsızlandı. Gür'ün rahatsızlanmasıyla birlikte Habertürk yayını kesmek zorunda kaldı.

Verilen aradan sonra açıklama yapan program sunucusu Veyis Ateş, Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Adil Gür, 1965 yılında Malatya’da dünyaya geldi. İlk-orta ve lise öğrenimini Malatya’da, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Araştırma sektörüne 1983 yılında anketör olarak giren ve 1995 yılına kadar çeşitli araştırma şirketlerinde yöneticilik yapmış olan Adil Gür, 1995 yılında ise A&G Araştırma Şirketi’ni kurdu. 1995-2015 yılları arasında seçim tahminleri ile adını duyuran Gür, halen birçok siyasi ve sosyal içerikli araştırma yürütmektedir.

Bir süredir Türkiye’nin çeşitli belediyeleri ile birlikte Dünya Bankası ve Avrupa Birliği kaynaklı “Vatandaş Karnesi – Başkan Dinliyor” adlı projeyi yürütmekte, vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yapmaktadır.

Adil Gür, 1999 yılında Naile Gür ile evlendi. 1’i kız, 1’i erkek 2 çocuk babasıdır.