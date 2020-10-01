Başındaki peruğun altından uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP'te 4 mahallede 957 polisin katılımıyla düzenlenen ve 12 saat süren uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı. Hava destekli operasyonda; bir kişinin başına taktığı peruğun altında metamfetamin ele geçirildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 957 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Narko Şahin-27' adı verilen operasyon düzenledi. Vatan, Akdere, Fırat ve Beybahçe mahallelerinde 12 saat süren operasyonda, Özel Harekat ekipleri de görev aldı.

Peruğuna uyuşturucu gizlemiş

Bir polis helikopteri ile dedektör köpek 'Gece'nin de kullanıldığı operasyon kapsamında Vatan Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında, bir kişinin başındaki peruğun altında satışa hazır metamfetamin buldu. Peruğuna uyuşturucu gizleyen kişi gözaltına alındı.

24 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, 2 kilo 735 gram esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin, 1 kilo 778 gram bonzai, 483 gram eroin, 422 uyuşturucu hap ve 4 tabanca ele geçirildi, 24 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilecek

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edilecek.